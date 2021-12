O quadro de árbitros regista as entradas de Gustavo Correia e Miguel Nogueira e as saídas de Iancu Vasilica, que em 2021 ocupou o lugar de Jorge Sousa e que foi despromovido na última época, e de Hugo Miguel, por limite de idade.

Na categoria de árbitros assistentes no futebol masculino, Pedro Martins é a novidade, para o lugar deixado em aberto pela saída de Bruno Rodrigues, que abandonou a carreira devido a lesão.

O futebol de praia regista a quarta alteração no quadro de árbitros em relação a 2021, com Sérgio Guelho a ser chamado para substituir António Almeida, que sai por limite de idade.

Os elementos do VAR passam de cinco para sete, com as entradas de Fábio Veríssimo e António Nobre.

Lista de 36 árbitros internacionais em 2022:

– Árbitros (9): Artur Soares Dias, Tiago Martins, Fábio Veríssimo, João Pinheiro, Luís Godinho, António Nobre, Vítor Ferreira, Gustavo Correia e Miguel Nogueira.

– Árbitros assistentes futebol masculino (10): Rui Licínio, Paulo Soares, André Campos, Rui Teixeira, Pedro Mota, Paulo Brás, Pedro Ribeiro, Bruno Jesus, Tiago Costa e Pedro Martins.

– Árbitras (4): Sandra Bastos, Sílvia Domingos, Catarina Campos e Teresa Oliveira.

– Árbitras assistentes (4): Andreia Sousa, Olga Almeida, Vanessa Gomes e Cátia Tavares.

– Futsal (5): Rúben Santos, Cristiano Santos, Miguel Castilho, Filipe Duarte e Eduardo Coelho.

– Futebol de praia (4): Sérgio Soares, Wilson Castanheira, Francisco Costa e Sérgio Guelho.

Lista de elementos VAR para 2022:

– VAR (7): Artur Soares Dias, Tiago Martins, João Pinheiro, Luís Godinho, Hugo Miguel, Fábio Veríssimo e António Nobre.