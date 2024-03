Em comunicado após o Conselho Mundial, a FIA confirmou a manutenção da prova portuguesa, a realizar em 07 e 08 de setembro em Montalegre, no distrito de Vila Real.

O circuito localizado no sopé da serra do Larouco volta a ser o palco eleito para nova jornada dupla da modalidade em solo português, depois de ter acolhido a primeira prova de sempre do Campeonato do Mundo de Ralicrosse há precisamente 10 anos.

A ronda lusa será a quarta de cinco provas anunciadas.

A competição inclui jornadas duplas na Suécia, Hungria, Bélgica e Portugal, a par de uma estreia absoluta em solo australiano, havendo a possibilidade de adicionar uma ronda ao calendário a disputar na Ásia, no outono.

Calendário do Mundial de Ralicrosse

06-07 de julho: Suécia (Höljes)

27-28 de julho: Hungria (Nyirád)

17-18 de agosto: Bélgica (Mettet)

07-08 de setembro: Portugal (Montalegre)

30 de novembro – 1 de dezembro: Austrália (a ser anunciado)