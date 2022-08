No encontro que colocou frente a frente as duas seleções vitoriosas na ronda inaugural, Portugal, que ainda no primeiro ‘set’ ficou privado de André Marques, por lesão, perdeu pelos parciais de 25-21, 22-25, 20-25, 27-25 e 13-15.

A derrota mantém intactas as aspirações de marcar presença no Europeu de 2023, uma vez que os comandados de João José ainda têm a hipótese de retificar o resultado na receção ao Montenegro, em 17 de agosto, em Santo Tirso.

Integram ainda o grupo D, que apura o vencedor diretamente para a fase final, as seleções do Luxemburgo, que Portugal defronta na quarta-feira, na Póvoa de Varzim, e no sábado (fora), e da Islândia, país onde a seleção lusa encerra o apuramento, em 21 de agosto.