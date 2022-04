Portugal parte, assim, com uma desvantagem de três golos para o segundo jogo, no qual tentará garantir a quinta presença num Mundial, depois de ter participado nas edições de 1997, 2002, 2003 e 2021.

O encontro da segunda mão do ‘play-off’ está marcado para domingo, a partir das 13:00 (hora de Lisboa), em Eindhoven, nos Países Baixos.

Os vencedores do ‘play-off’ asseguram a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2023, que será disputado na Suécia e na Polónia, entre 11 e 29 de janeiro do próximo ano.