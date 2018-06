O surfista Tiago Pires quer juntar no sábado, na praia da Fonte da Telha, o maior número de praticantes possível, para uma aula de surf que, além de ser candidata ao livro de recordes, tem um cariz solidário.

O encontro, que concorre ao título de maior aula de surf do mundo, apoiará a operação Nariz Vermelho, com todos os participantes a entrarem na água com um nariz vermelho, contribuindo assim para a divulgação do trabalho que a associação desenvolve junto de crianças hospitalizadas.

“Acho importante que o surf construa e divulgue mensagens relevantes. O respeito pelo próximo, pelo ambiente e pelo mar são três dos vários aspetos que quero reforçar com esta iniciativa e incutir junto de cada aluno e atleta”, afirmou Tiago Pires.

O surfista garantiu que mais do que o recorde do Guiness, quer que o evento fique para a história como “um dia de convívio e de troca de experiências entre alunos e professores”.

A Federação Portuguesa de Surf associa-se ao evento, tendo o seu presidente, João Aranha, destacado a sua importância ao nível da divulgação da modalidade.

"A federação tem todo o prazer em associar-se ao Tiago Pires neste projeto que se realiza pela primeira vez em Portugal. Estamos seguros que será um enorme sucesso e que vai contribuir para dar ainda mais visibilidade e dinâmica à modalidade, proporcionando uma inesquecível experiência de surf”, disse.

Atualmente, o recorde da maior aula de surf pertence a Bondi Beach, em Sydney, com a participação de 320 pessoas, e foi estabelecido em 2015.