Este foi o último de três jogos de preparação efetuados por Portugal, que venceu a Finlândia no primeiro, por 4-2, perdeu depois com a Croácia, por 2-1, e fechou hoje com o triunfo sobre a Irlanda, com golos de João Félix, aos 18 minutos, e de Cristiano Ronaldo, aos 50 e 60.

No Euro2024, a decorrer na Alemanha e que arranca já na próxima sexta-feira, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).