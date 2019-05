O ex-treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, comandou o Wolverhampton à sétima posição na tabela, conquistando 57 pontos, quando ainda falta uma jornada por disputar. Trata-se do maior registo alcançado por uma equipa recém-promovida nos últimos 18 anos.

Os fãs podem votar na página oficial da liga inglesa até ao próximo dia 9 de maio. Os votos do público serão posteriormente adicionados aos do painel de especialistas a fim de decidir qual será o técnico distinguido com o galardão. O vencedor será anunciado no dia 14 de maio na entrega de prémios da Associação dos Treinadores da Liga.

Recorde-se que o técnico português recebeu um doutoramento ‘honoris causa’ devido ao sucesso da sua equipa na corrente temporada.

O diploma honorífico será entregue no sábado, antes daquele que será o último jogo da temporada em casa dos 'Wolves', o Estádio Molineux, frente ao Fulham, pelas 15:00.

A universidade de Wolverhampton revelou em comunicado que o técnico português será feito Doutor Honoris Causa em Desporto devido aos resultados desportivos das duas últimas temporadas.

Nuno Espírito Santo foi nomeado treinador do Wolverhampton Wanderers em 31 de maio de 2017 e conduziu o clube à primeira liga inglesa na sua primeira época completa.

Os restantes nomeados

Guardiola

O treinador espanhol Pep Guardiola poderá tornar-se apenas no terceiro treinador a manter o título de campeão, juntando-se a Sir Alex Fergunson e José Mourinho, na história da Premier League.

O City ocupa a primeira posição do campeonato, com 95 pontos. Pep ganhou a distinção de Melhor Treinador na época passada.

Jurgen Klopp

Com apenas um jogo para terminar a época, o Liverpool atingiu o quarto de registo de pontos numa só temporada na história da Premier League, com 94. Permanecem imbatíveis a jogar em casa e registam apenas uma derrota, ao cabo de 37 jornadas disputadas.

Mauricio Pochettino

Sem qualquer contratação no mercado de verão, o Tottenham deverá acabar num lugar com acesso à Liga dos Campeões. E fê-lo a competir fora da sua casa, uma vez que apenas se mudou para o novo estádio em abril. Assim como sem a maior estrela, Harry Kane, devido a lesão.

(Notícia atualizada às 19:33)