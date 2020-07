O Tottenham de José Mourinho recebeu e venceu o quarto classificado da liga inglesa por 3-0.

Os Spurs inaguraram cedo o marcador. Um pontapé de Son, no limite da área, acabou por desviar na perna de James Justin e entrar na baliza de Schmeichel logo aos seis minutos. Depois seguiram-se dois grandes golos de Harry Kane, aos 37 e 40 minutos.

Com esta vitória, a equipa do treinador português fica à condição no quinto lugar da liga inglesa à espera de ver o que vai fazer o Wolves, que recebe na segunda-feira o Crystal Palace. Independentemente do resultado da turma de Nuno Espírito Santo, o Tottenham conseguiu levar a discussão do lugar europeu para a última jornada em que se vai deslocar ao terreno do Crystal Palace.

Já o Leicester pode ter comprometido o lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. Os pupilos de Brendan Rodgers depois de uma grande temporada, voltaram fora de forma após a interrupção de três meses provocada pela pandemia de Covid-19. Desde o regresso da Premier League, os Foxes só venceram dois jogos (Crystal Palace e Sheffield United). Agora, o quarto lugar que dava acesso direto à liga milionária fica à merecê do Manchester United - equipa que mais pontos fez na liga desde a retoma do campeonato - que no dia 22 de julho recebe o West Ham em Old Trafford.

Veja aqui todos os golos da partida:

Tottenham 1 - 0 Leicester

Tottenham 2 - 0 Leicester

Tottenham 3 - 0 Leicester