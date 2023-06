Além da suspensão, o presidente da SAD ‘axadrezada’ terá ainda de pagar uma multa de 3.060 euros.

Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, foi suspenso por 50 dias e condenado a pagar uma multa de 8.160 euros, na sequência de incidentes no encontro com o Casa Pia (1-0), da 32.ª jornada da I Liga.

Após o final do encontro, decidido nos instantes finais, elementos dos dois bancos envolveram-se numa troca de palavras, com Luís Gonçalves, que exercia o cargo de delegado ao jogo, a ser expulso.

O diretor de comunicação dos ‘dragões’, Francisco J. Marques, foi suspenso por 80 dias, no conjunto de dois processos disciplinares.