“Numa primeira temporada absolutamente notável, trata-se de outra vitória que orgulha todos os portugueses e que prestigia, mais uma vez, o trabalho dos treinadores portugueses e todo o futebol nacional”, disse Fernando Gomes, em declarações divulgadas no sítio oficial da FPF na Internet.

Depois do triunfo por 1-0 na primeira mão, em Porto Alegre, o Palmeiras voltou hoje a impor-se ao Grêmio, com golos de Wesley, aos 53 minutos, e Gabriel Menino, aos 84, assegurando pela quarta vez a conquista da Taça do Brasil, que tinha erguido pela última vez em 2015.

"Já muitas vezes elogiámos os treinadores portugueses que, diariamente, mostram lá fora do que são capazes. A hora, agora, é do Abel, a quem envio os parabéns pelo segundo troféu conquistado no Palmeiras e pelo Talento que se reflete no seu trabalho", disse por sua vez Pedro Proença presidente da Liga Portugal em comunicado enviado às redações.

O Palmeiras conquistou o segundo grande troféu referente à temporada de 2020, depois da vitória na final da Taça Libertadores, a mais importante prova sul-americana de clubes, sobre o Santos (1-0), também sob o comando técnico de Abel Ferreira, sucedendo ao Flamengo, treinado pelo compatriota Jorge Jesus.