No episódio desta semana, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis olham para a sua bola de cristal e tentam desvendar o que vai acontecer no Planeta NBA em 2022.

O futuro de Russell Westbrook passará por Los Angeles (ou há sequer uma hipótese real de sair dos Lakers)? Gregg Popovich vai avançar com os papéis para a reforma? Vão os Philadelphia 76ers conseguir arranjar munições (com a saída de Ben Simmons) para aliar ao poder de fogo maior da equipa (Joel Embiid no seu prime)?

Estas são apenas algumas suposições e interrogações que se fizeram, mas que não esgotaram a totalidade da conversa — é que também se debateu a decisão dos Brooklyn Nets voltarem atrás no "castigo" imposto a Kyrie Irving (por não se querer vacinar) ao anunciar a sua reintegração na equipa.

