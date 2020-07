“Cristiano Ronaldo é o símbolo atual de tudo o que personifica o futebol português: o querer, a garra, o talento. Ele é o expoente máximo do nosso Futebol no mundo, e a prova inequívoca [de] que o profissionalismo e a dedicação, aliados a um talento nato, podem levar-nos ao topo”, destaca Pedro Proença, citado em comunicado.

O presidente da Liga de clubes parabeniza o internacional português “por mais um título”, considerando ainda que, “efetivamente”, Cristiano Ronaldo “eleva alto o nome do Futebol português no mundo”, e todos, “sem exceção”, têm uma “palavra de agradecimento para com ele”.

Fernando Gomes também deixou uma nota de felicitação ao jogador português.

"Gostaria de felicitar a Juventus e, especialmente, o capitão da Seleção Nacional Cristiano Ronaldo por mais um título conquistado na sua brilhante carreira. Demonstrando ao longo da época, muito diferente de outras, por força da pandemia global [da] covid-19, todo o seu talento, profissionalismo e liderança pessoais, Cristiano Ronaldo voltou a prestigiar-se e a todo o futebol nacional”, pode ler-se no comunicado publicado no sítio oficial da FPF.

“Sabendo de antemão que já estará com os olhos numa próxima conquista, envio-lhe uma palavra amiga, um forte abraço e os meus parabéns!"”, conclui Fernando Gomes.