“O número de infrações aumentou consideravelmente relativamente à época desportiva 2021/2022 tendo sido registadas mais 2.137 infrações por comparação com o período homólogo anterior”, lê-se no comunicado da PSP.

Os principais incidentes reportados foram: posse/uso de artefactos pirotécnicos (2.918), infrações administrativas do promotor (1.464), injúrias ou ameaças (468), dano (382) e ofensas à integridade física (307).

“No que respeita à área de responsabilidade da PSP, constata-se uma prevalência da ocorrência de infrações no interior dos recintos desportivos que se traduz em 73,63% do total de infrações registadas”, informou a autoridade policial, que sublinhou que “o aumento do número de infrações é acompanhado pelo aumento dos resultados operacionais da polícia”.

Simultaneamente, a PSP lançou que o “aumento dos resultados operacionais os processos de formação que se traduzem na melhoria da atuação policial e consequente capacidade de enquadramento e registo das infrações verificadas no âmbito dos eventos desportivos”.

Por outro lado, “a qualidade do trabalho desenvolvido pelas Unidades de Informações Desportivas (UID) e do Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto (PNID) na elaboração de relatórios de inteligência e a capacidade de antecipar determinados incidentes, são fatores que poderão explicar os números registados na época desportiva em análise”, vincou a PSP.

Na quarta-feira, vai decorrer um fórum reservado no âmbito do policiamento desportivo concretizado pela PSP durante a época desportiva 2022/2023, no Baleal, em Peniche.