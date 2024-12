Segundo adiantou fonte da PSP à agência Lusa, esta operação aconteceu pelas 07h00 da manhã desta sexta-feira e está inserida nas operações especiais de prevenção criminal. No total, foram emitidos e cumpridos 22 mandados de busca domiciliária.

À Lusa, o comandante da divisão de investigação criminal da PSP, subintendente Rui Costa, especificou que estiveram no terreno cerca de 120 agentes, não foram registados incidentes e que a operação envolveu também bairros das freguesias de Chelas, Marvila e Parque das Nações.

“Colocamos mais polícias justamente para não haver incidentes nenhuns. Quantos mais meios policiais colocarmos no terreno, mais garantias temos de que não há incidentes nem para os polícias nem para os intervenientes”, explicou.

Além das nove pessoas detidas, os agentes da PSP conseguiram ainda apreender munições de vários calibres, uma arma de fogo, uma arma branca, uma réplica de arma de fogo (conhecida como airsoft), uma soqueira, um bastão extensível, vários tipos de estupefaciente, uma balança de precisão e 21 garrafas de óxido nitroso.

Em relação à droga apreendida, o número de doses em causa ainda está por determinar.

Esta operação foi feita ao abrigo da Lei das Armas e, segundo o subintendente Rui Costa, tratou-se de “uma operação preventiva para apreender armas”.

“Foi feita uma análise de ocorrências nos últimos dois anos nestes locais” e às pessoas que foram alvo de buscas, explicou o coordenador desta operação, acrescentando que “as casas que foram alvo de busca pertencem, ou vivem lá, pessoas que nos últimos dois anos estiveram envolvidas em situações com armas” brancas ou de fogo.

Nestas zonas foram registadas, nos últimos dois anos, 35 ocorrências com armas brancas e de fogo. “Houve sobretudo roubos praticados maioritariamente com armas brancas, mas também com armas de fogo”, adiantou o subintendente Rui Costa.

Esta operação especial de prevenção criminal acontece quase duas semanas depois da realizada no Martim Moniz, também em Lisboa, e que está a ser alvo de críticas.

(Notícia atualizada às 13h14)