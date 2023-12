O Qarabag, rival do Sporting de Braga na Liga Europa, reforçou hoje a liderança da liga do Azerbaijão de futebol após vencer no campo do Zira, segundo classificado, por 1-0, na 18.ª jornada.

O brasileiro Juninho, antigo jogador do Desportivo de Chaves e do Estoril, bateu o guarda-redes português Tiago Silva, aos 30 minutos, e assinou o único golo da partida. O Qarabag passou a somar 41 pontos no topo do campeonato, contra 29 do Zira, principal perseguidor. O Qarabag é adversário do Sporting de Braga no 'play-off' da Liga Europa.