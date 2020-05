Vencedor: Michael Jordan

Antes da estreia do documentário, Jordan fez questão de sublinhar que receava sair mal visto no final do mesmo, apesar de ter tido a última palavra para validar as imagens incluídas. E havia alguns motivos para esse receio como a revelação do travelling cocaine circus, o vício do jogo - qual vício competitivo, qual quê? - e o feitio irascível mesmo com os colegas de equipa. Mas essa declaração prévia de que estava preocupado com a sua imagem acabou por ter o efeito de gestão de expectativas e, no fim, perguntamos: "Tanta preocupação só por isto?". Depois há o evidente. As imagens dos seis títulos dos Bulls, apoiadas na ideia transmitida por todos os entrevistados de que foram conquistados sobretudo pela genialidade do #23, é o que fica destas dez horas.

Derrotado: Jerry Krause

O falecido Krause é um dos principais derrotados apenas e só porque não teve a oportunidade de rebater as muitas críticas que lhe foram feitas. O antigo general-manager tem méritos que deviam ter sido mais sublinhados ao longo do documentário, mas cometeu vários erros na gestão do franchise que não podem ser esquecidos, como o de garantir a Phil Jackson que 1997/98 seria a última temporada do treinador no comando técnico da equipa, independentemente dos resultados que a equipa atingisse.

Vencedor: Phil Jackson

O "Zen Master" reforça o estatuto de candidato a melhor treinador da história da liga norte-americana depois deste documentário. O reconhecimento da competência e conhecimento do jogo por parte de Michael Jordan e a capacidade de gestão de egos - alguém imagina um treinador, na NBA atual, permitir que um jogador faça umas mini-férias em plena fase regular para ir a Las Vegas? - fazem-nos esquecer a recente passagem desastrosa pelo "front office" dos Knicks pelo homem que soma onze anéis de campeão.

Derrotado: Scottie Pippen

Ponto prévio: Pippen foi o mais talentoso colega de equipa que MJ teve ao longo da carreira e sem ele os Bulls talvez não tivessem ganho os seis títulos, era altamente subvalorizado e muito (mesmo muito) mal pago. No entanto, a imagem de Pip sai particularmente afectada depois de terem sido recordados alguns episódios negativos, como o "jogo da enxaqueca", o momento em que se recusou a entrar em campo no final de um jogo com os New York Knicks, em 1994, porque Phil Jackson não desenhou a última jogada para um lançamento seu ou a opção de ter adiado uma cirurgia para não desperdiçar um verão com a recuperação e que levou Jordan a acusá-lo de egoísmo. Mas Pippen fica mal na fotografia por ter afirmado que, se fosse hoje, faria tudo de novo.