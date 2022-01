A cidade de Cleveland vai receber no próximo dia 20 de fevereiro a 72.ª edição do jogo das estrelas. Portanto, foi sem grande surpresa que no episódio desta semana, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis discutiram o All-Star Game, mais concretamente quem deve ou não marcar presença, quem deve ou não fazer parte dos cincos iniciais, entre outras coisas (inclusivamente houve espaço para momentos de saudades de J.J Reddick).

Pelo meio, na rubrica "As Perguntas do Patreon", Sérgio Calado foi o convidado especial dos anfitriões. Porquê? Porque é patrono do Bola ao Ar de nível máximo e, por isso mesmo, veio discutir com eles o estado atual dos seus LA Lakers.

