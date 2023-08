Os ‘encarnados’, campeões nacionais, estão integrados no pote 1, juntamente com Manchester City, Sevilha, FC Barcelona, Nápoles, Bayern Munique, Paris Saint-Germain e Feyenoord, pelo que evitam estes sete emblemas.

Já o FC Porto será sorteado no pote 2, com Real Madrid, Manchester United, Inter Milão, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Leipzig e Arsenal, equipas que os 'dragões' não vão defrontar, mas que estarão no caminho de lisboetas e minhotos.

O Sporting de Braga, no pote 3, evitará Shakhtar Donetsk, Salzburgo, AC Milan, PSV Eindhoven, Lazio, Estrela Vermelha e Copenhaga, que estão na mesma 'poule' e, por isso, são potenciais oponentes apenas de Benfica e FC Porto.

Do pote 4 fazem parte Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle, Union Berlim, Antuérpia e Lens, sendo que estas oito formações podem defrontar qualquer uma das equipas portuguesas.

A primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões terá lugar nos dias 19 e 20 de setembro.