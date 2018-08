O jovem de 19 anos assinou um contrato que o vincula ao clube francês durante as próximas cinco temporadas. O avançado foi um dos jogadores que rescindiu unilateralmente com o Sporting.

O Lille informa através de um comunicado na sua página oficial que firmou um contrato com "uma nova esperança do futebol internacional, o promissor atacante português Rafael Leão". O clube do norte da França adiante que o jogador, "observado pelos melhores clubes do continente, escolheu juntar-se ao Lille".

O contrato que Rafael Leão assinou é válido por um período de cinco anos.