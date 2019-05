No segundo período, os Warriors conseguiram passar, por instantes, para a frente (40-41), mas a parte final da primeira parte pertenceu ao conjunto local, que chegou ao intervalo com mais 10 pontos (59-49), com 14 de Gasol e 12 de Siakam.

Após o intervalo, nada mudou de relevante, com os canadianos, liderados pelo camaronês, a manterem-se no comando do marcador, numa vantagem que chegou a encurtar para quatro (83-79), para se fixar em sete (88-81) no final do terceiro parcial.

No início do quarto, os Warriors lograram colocar-se a uma posse de bola (90-87), mas os Raptors responderam com um parcial de 10-1 e passaram a liderar por 12 pontos (100-88), controlando, depois, a vantagem até final.

A final, disputada à melhor de sete encontros, prossegue no domingo, de novo em Toronto, desconhecendo-se, para já, se Kevin Durant poderá reaparecer nos Warriors.

Jogo na Scotiabank Arena, em Toronto.

Toronto Raptors – Golden State Warriors, 118-109.

Ao intervalo: 59-49.

Sob a arbitragem de James Capers, Jason Phillips e John Goble, as equipas alinharam e marcaram:

- Toronto Raptors: Kyle Lowry (7), Danny Green (11), Kawhi Leonard (23), Pascal Siakam (32) e Marc Gasol (20). Jogaram ainda Fred VanVleet (15), Serge Ibaka (5), Norman Powell (2) e Patrick McCaw (3).

Treinador: Nick Nurse.

- Golden State Warriors: Stephen Curry (34), Klay Thompson (21), Andre Iguodala (6), Draymond Green (10) e Jordan Bell (2). Jogaram ainda Kevon Looney (9), Shawn Livingston (6), Alfonzo McKinnie (6), Jacob Evans, DeMarcus Cousins (3), Quinn Cook (6) e Jonas Jerebko (6).

Treinador: Steve Kerr.

Marcha do marcador: 16-11 (06 minutos), 25-21 (primeiro período), 40-36 (18), 59-49 (intervalo), 75-65 (30), 88-81 (terceiro período), 103-92 (42) e 118-109 (resultado final).

Assistência: 20.511 espetadores.