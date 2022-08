O austríaco David Alaba, aos 37 minutos, e o francês Karim Benzema, aos 65, para se isolar como o segundo melhor marcador da história dos espanhóis, com 324 golos, selaram o triunfo dos campeões europeus em título.

A formação ‘merengue’ repetiu as conquistas de 2002, 2014, 2016 e 2017, ficando com os mesmos cinco troféus dos italianos do AC Milan (1989, 1990, 1994, 2003 e 2007) e dos rivais do FC Barcelona (1992, 1997, 2009, 2011 e 2015).