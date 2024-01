O defesa alemão Rüdiger fez a diferença, respondendo de cabeça a um canto do croata Modric, aos 78 minutos, num jogo repleto de oportunidades, bolas nos ‘ferros’ e defesas importantes de parte a parte.

Com Vinícius Jr de volta ao ‘onze’, do qual estava fora desde 11 de novembro por lesão, os ‘merengues’ encontraram dificuldades ante uma formação insular que foi criando perigo.

O português Samu Costa mostrou-se em bom plano, no meio campo e missão defensiva, e esteve mesmo perto de marcar, com um remate de fora da área aos 54 que só o poste esquerdo ‘defendeu’.

O cabeceamento certeiro do alemão acabou por selou um triunfo difícil para os madrilenos, que fecham a primeira volta na frente, faltando saber se a solo, uma vez que o Girona recebe ainda hoje o Atlético de Madrid e, em caso de vitória, iguala os 48 pontos que o Real agora soma.

O ‘Atleti’ é terceiro, com 38 pontos, os mesmos do FC Barcelona, quarto, enquanto o Maiorca, que não perdia há cinco jornadas, segue em 14.º, com 18, três acima dos lugares de descida de divisão.

À mesma hora, na Galiza, o Celta de Vigo conseguiu um ‘golpe de teatro’ nos descontos, vencendo por 2-1 na receção ao Betis, graças a um tento de Williot Swedberg aos 90+6.

A formação de Sevilha, com Rui Silva e William Carvalho (saiu aos 67) no ‘onze’, até marcou primeiro, num tento de Ruibal, a passe de Isco, logo aos seis minutos, mas um penálti de Iago Aspas, aos 16, empatou a contenda, até ao golo decisivo do médio sueco de 19 anos.

A vitória permite aos galegos (16 pontos) saírem da zona de despromoção, aproveitando a derrota do Cádiz, e confirmarem a retoma, com apenas uma derrota nas últimas cinco rondas, e dois triunfos nas últimas três partidas.

Quanto ao Betis, o momento é exatamente o oposto, seguindo em sétimo, com 28 pontos, em novo capítulo da má forma que atravessam, somando o quinto jogo seguido sem vencer no campeonato, após quatro empates nas jornadas anteriores.

No primeiro jogo do dia, o Granada venceu pela primeira vez desde agosto de 2023, e apenas pela segunda ocasião na La Liga 2023/24, na receção a outro ‘aflito’, o Cádiz, graças a golos Uzuni (22 minutos) e Zaragoza (70).

Com André Ferreira e Wilson Manafá como suplentes não utilizados, os granadinos ganharam fôlego na luta pela permanência e seguem em 19.º e penúltimo lugar, com 11 pontos, a cinco da zona de manutenção.

Já o Cádiz continua sem vencer fora de portas e perdeu ao fim de cinco empates seguidos, caindo abaixo da ‘linha de água’ na entrada para a segunda volta da campanha. Na quinta-feira, nota para a visita do Athletic ao Sevilha e para o jogo entre o FC Barcelona e o Las Palmas.