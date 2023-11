Numa partida em que o guarda-redes do Rayo Vallecano Stole Dimitrievski esteve em plano de destaque, ao negar o golo a Federico Valverde, aos cinco minutos, e Joselu, aos 39, o Real Madrid foi superior, mas pecou pela falta de eficácia.

Os ‘merengues’ criaram ainda perigo por Vinícius, aos 48 minutos, Joselu, aos 55, Rodrigo, aos 71 e aos 90+2, e Jude Bellingham, aos 73, mas o Rayo Vallecano, do luso-cabo-verdiano Bebé e de Falcão (ex-FC Porto), ergueu uma muralha defensiva intransponível no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid, que estava obrigado a vencer o dérbi com o Rayo Vallecano para ‘encostar’ no líder Girona, que soma 31 pontos, segue na segunda posição da LaLiga, com 29 pontos, com dois de vantagem sobre o FC Barcelona, terceiro, com 27.

O Rayo Vallecano, que somou o oitavo jogo no campeonato sem perder, ocupa o nono lugar da tabela classificativa, com 18 pontos, os mesmos do Valência (8.º) e a um da Real Sociedad (7.ª).

O Athletic Bilbau venceu por 3-2 em casa do Villarreal, com uma primeira meia hora de jogo demolidora que lhe rendeu os três golos, por Ruiz de Galarreta, aos dois minutos, e pelos irmãos Nico e Iñaki Williams, aos 22 e 30.

O Villarreal ‘acordou’ tarde para discutir o resultado, mas ainda conseguiu reduzir para a diferença mínima e relançar o jogo com dois golos em dois minutos por Geraldo Moreno e Alexander Sorloth, aos 86 e 87, respetivamente.

Com os três pontos amealhados no La Cerâmica, o Athletic Bilbau subiu do sexto ao quinto lugar, com 21 pontos, ultrapassando a Real Sociedad, que caiu para o sétimo posto, com 19, após perder no sábado com o FC Barcelona (1-0).

O ‘submarino amarelo’, que vinha de uma vitória por 3-2 em casa do Granada, segue na 13.ª posição, com 12 pontos, em igualdade com o Getafe (12.º) e o Alavés (14.º), que hoje venceu por 1-0 o Almeria.

O regresso aos triunfos no campeonato do Alavés, após um jejum de sete jogos, em que somou quatro derrotas e três empates, foi alcançado com um golo do sérvio Aleksandar Sedlar (1-0), aos 79 minutos, após o romeno Ianis Hagi ter falhado um penálti, aos 45+1.

O Almeria, do guarda-redes português Luís Maximiano, averbou a quarta derrota consecutiva e segue na última posição da tabela classificativa, com três pontos — a três do Granada (19.º) – e ainda sem ter vencido esta época para a LaLiga.

O Valência, com o português Thierry Correia a titular, venceu por 1-0 na receção ao Granada, do guarda-redes André Ferreira e de Wilson Manafá, que saiu do banco aos 82 minutos, com um golo de Pepelu, aos 45+7, de grande penalidade.

Com este triunfo, o Valência passou a somar 18 pontos no oitavo lugar, em igualdade com o Rayo Vallecano, enquanto o Granada, que ainda só venceu um jogo esta temporada, segue no 19.º e penúltimo lugar, em zona de despromoção.