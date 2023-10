O Sevilha, a atuar em crescendo, desfez o nulo graças a um autogolo de David Alaba (1-0), aos 74 minutos, mas a vantagem durou pouco já que o Real Madrid empatou por Dani Carvajal (1-1), aos 78, num cabeceamento a um livre de Toni Kroos.

O jogo foi bem disputado, com oportunidades de perigo a sucederem-se em ambas as balizas, e o central Sérgio Ramos, agora no Sevilha, esteve mesmo perto de marcar no reencontro com a sua antiga equipa, com um cabeceamento aos 79 minutos.

O empate no estádio Ramón Sánchez Pizjuán deixa a liderança do Real Madrid, com 25 pontos, presa por três para o Girona, segundo classificado, com 22, que no domingo recebe o Almeria, enquanto o Sevilha é 13.º posicionado, com nove.

O Real Madrid defronta na terça-feira o Sporting de Braga, para a terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, que lidera com seis pontos, nas vésperas de se deslocar a casa do FC Barcelona, para a 11.ª jornada da Liga espanhola.

A poucos dias da visita à Luz, para defrontar o Benfica, para a Liga dos Campeões, a Real Sociedad venceu o Maiorca por 1-0, com um golo de Brais Mendez, aos 64 minutos.

A equipa basca segue na quinta posição da Liga espanhola, com 18 pontos, menos sete do que o líder Real Madrid, enquanto o Maiorca é 15.º classificado, com oito.

A formação espanhola, que lidera o Grupo D da ‘Champions’, no qual o Benfica é último classificado, visita os campeões portugueses na terça-feira, em jogo da terceira jornada da ‘poule’.

Getafe e Betis empataram a 1-1, no Estádio Coliseum, tendo Marc Roca colocado os visitantes em vantagem no primeiro minuto de jogo e Borja Mayoral feito a igualdade para os da casa aos 17.

O Betis segue na sétima posição, com 14 pontos, à espreita de entrar nos lugares que dão acesso às competições da UEFA, e o Getafe é 12.º, com 11.