A grande época que o francês Karim Benzema está a fazer teve mais um capítulo, com um fantástico toque de calcanhar a assistir o golo do brasileiro Casemiro, antigo jogador do FC Porto, imediatamente antes do intervalo.

Os 'merengues' aproveitaram assim da melhor maneira o 'tropeção' do FC Barcelona, que na véspera empatou 2-2 em Vigo.

Benzema consegue assim a 107.ª assistência pelo Real Madrid, aproximando-se um pouco mais do recorde de 116, que é detido por Cristiano Ronaldo e Raul.

Mais influente desde a ida de CR7 para a Juventus, Benzema está a fazer a sua melhor época de sempre em Madrid, liderando a muito motivada equipa na sua quinta vitória consecutiva.