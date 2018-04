Aos 90+2 a falta. Penálti. Ronaldo chutou e marcou, e garantiu a passagem do Real Madrid às meias-finais da Liga dos Campeões. Buffon estava incrédulo. A Juventus esteve muito perto de uma histórica remontada.

O Real Madrid assegurou a passagem às meias finais da Liga dos Campeões no jogo contra a Juventus em casa da equipa liderada por Zinédine Zidane.

Gianluigi Buffon, guardião das redes da Juventus, foi expulso já depois dos descontos, por protestos após uma grande penalidade que deixou a Ronaldo a responsabilidade de assegurar a passagem da equipa espanhola.

O Real Madrid chegou aos descontos a perder em casa por 3-0, naquela que poderia ter sido uma remontada história para a equipa italiana. Depois de vencer por 3-0 em Itália, os ‘merengues’ não esperavam reviravolta com golos do avançado croata Mario Mandžukić (02 e 37 minutos) e do francês Matuidi (60), aproveitando uma falha do guarda-redes Keylor Navas, que igualavam a eliminatória.

No entanto, um golo de grande penalidade de Cristiano Ronaldo, aos 90+7, valeu ao bicampeão da Europa Real Madrid o apuramento.

Na época passada, as equipas defrontaram-se na final, com o Real Madrid, que agora corre pelo 13.º título, a vencer por 4-1.