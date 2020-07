Karim Benzema, aos 11 minutos, de penálti ‘cavado’ por Mendy, e Asensio, aos 50 minutos, em contra-ataque com o francês, fez o resultado que mantém uma margem confortável rumo ao título.

Nas três jornadas que falta disputar, o Real Madrid vai ao Granada, recebe o Villarreal e acaba a época em casa do Leganés, enquanto o FC Barcelona visita o Valladolid, recebe o Osasuna e termina no reduto do Alavés.

O Alavés sofreu a sexta derrota consecutiva e está em 17.º lugar, somente três pontos acima da linha de despromoção.

O Granada impôs-se à Real Sociedad por 3-2 em San Sebastian, com o golo decisivo a ser apontado pelo lateral-esquerdo português Domingos Duarte, com cabeceamento, ao segundo poste, aos 89 minutos, êxito que permite à sua equipa sonhar com um lugar na Liga Europa.

Os granadinos tinham-se adiantado em cabeceamento de Antonio Puertas, aos 21, e ampliado para 2-0 com tento de Soldado, aos 43, sem problemas perante uma defesa completamente estática.

Mikel Merino, aos 47, em bola solta na área e Mikel Oyarzabal, aos 83, com remate em zona frontal, tinham igualado o jogo, que o português desnivelaria definitivamente.

O Granada, que contou com o guarda-redes luso Rui Silva a titular, Gil Dias a entrar aos 90+3 e Andorinha sem sair do banco, igualou o Valência no oitavo lugar, com 50 pontos, a um da Real Sociedad, atualmente com a última vaga da Liga Europa, reservada ao sétimo classificado.