Em cima do intervalo, aos 45+1, o médio alemão Toni Kroos adiantou no marcador os ‘merengues’, que jogaram grande parte do encontro com mais uma unidade do que o rival, depois da expulsão por duplo amarelo de Raúl García logo aos 13 minutos.

Os bascos apareceram melhor no arranque do segundo tempo e, aos 52, o defesa Ander Capa restabeleceu a igualdade, mas o Real Madrid, que jogava em casa, beneficiou da veia goleadora do francês Karim Benzema, que marcou por duas vezes, aos 74 e aos 90+2, dando a vitória à formação da capital espanhola.

Com os três pontos somados nesta partida antecipada da 19.ª jornada da La Liga, o Real Madrid está no terceiro posto com 26 pontos em 13 jogos, os mesmos pontos que o Atlético Madrid (que tem menos dois jogos disputados) e que a líder Real Sociedad.

Por seu turno, o Athletic Bilbao, que não vence no campeonato há quatro jogos, segue na 13.ª posição com 14 pontos.