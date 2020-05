O Expresso [artigo exclusivo para assinantes] revela, este sábado, que a Unilabs, o laboratório que a Liga escolheu como parceiro para testar jogadores e equipas técnicas da I Liga, obteve vários resultados errados, mais concretamente falsos positivos, na testagem a duas equipas.

Numa amostra a que o semanário teve acesso, em 11 análises, apenas duas estão corretas.

O caso foi detetado por um médico do Hospital de São João, no Porto, que está a dirigir um estudo de identificação de anticorpos à Covid-19 entre atletas de várias modalidades e que tinha testado vários jogadores do Vitória Sport Clube pouco tempo antes, tendo todos eles obtido resultado negativo.

Surpreendido com o elevado número de infetados detetado pela Unilabs no plantel vimaranense, contactou o clube. Foi feita uma contra-análise no hospital e confirmou-se o erro. Conclusão, no clube de Guimarães, onde tinham sido identificados três casos positivos e um inconclusivo, havia apenas um caso de infeção.

A situação levou a que a equipa médica do Famalicão decidisse também repetir as análises. Desta feita, foi a própria Unilabs a assumir a realização das contra-análises para descobrir a falha. Neste caso percebeu-se que de sete casos positivos que se pensavam existir no clube, apenas um era real.