Segundo o acórdão datado de terça-feira, a que a Lusa teve hoje acesso, o TRL julgou “improcedente o recurso interposto pelo MP” à absolvição das 14 contraordenações punidas com um jogo à porta fechada e uma multa de 56.250 euros, pelo relacionamento do clube com grupos organizados de adeptos não legalizados.

Em 13 de novembro de 2019, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa tinha absolvido o Benfica daquelas penas, impostas pelo IPDJ em 27 de agosto de 2018, por infrações ocorridas em vários jogos.

Em causa estava o apoio a grupos de adeptos não legalizados em cinco jogos em casa na I Liga, entre 13 de maio e 23 de setembro de 2017, dois na Liga dos Campeões, frente a Besiktas e CSKA Moscovo, em 13 de setembro de 2016 e 12 de setembro de 2017, respetivamente, e um na Taça da Liga.

O Benfica tinha sido punido por apoiar ilegalmente Diabos Vermelhos e No Name Boys, que não estão registados no IPDJ, por exemplo, e entre outros casos, na colocação de tarjas e bandeiras em zonas restritas do Estádio da Luz, em Lisboa.