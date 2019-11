Os sócios do FC Porto aprovaram hoje, por maioria, o relatório e contas da época 2018/19, durante uma assembleia geral do clube portuense, realizada no Estádio do Dragão.

O relatório e contas (individuais e consolidadas) para o período compreendido entre 01 de julho de 2018 e 30 de junho de 2019 foi aprovado com os votos favoráveis da maioria dos sócios presentes, tendo-se registado um voto contra e 35 abstenções. O vice-campeão nacional de futebol apresentou um resultado líquido positivo de 8,507 milhões de euros durante a época passada, valor que abrange, não apenas a SAD, mas todas as outras sociedades do grupo. Durante a reunião magna foram também aprovados votos de louvor a Paulo Nunes de Almeida e Armando Magalhães, falecidos recentemente e que desempenharam, respetivamente, os cargos de presidente e vogal do Conselho Fiscal e Disciplinar. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.