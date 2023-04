Segundo a nota dos ‘arsenalistas’, a cláusula de rescisão do capitão da equipa mantém-se nos 30 milhões de euros.

O avançado, de 28 anos, cumpre a sua sétima temporada ao serviço dos minhotos, durante as quais logrou tornar-se no melhor marcador da sua história, com 105 golos em 316 jogos.