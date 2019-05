O Rio Ave decidiu não exercer a opção de renovação do contrato, informando, em comunicado, que ambas as partes "decidiram, por mútuo acordo, não dar seguimento à ligação contratual, que terminava no fim da presente época, por se entender que se fechou um ciclo".

Daniel Ramos, natural de Vila do Conde, chegou ao Rio Ave em janeiro de 2019 para colmatar a saída do anterior técnico, José Gomes, para os ingleses do Reading, e, apesar de um percurso oscilante, conseguiu levar o clube vila-condense ao sétimo lugar final do campeonato.

"O Rio Ave agradece todo o trabalho, dedicação e ‘rioavismo’ de Daniel Ramos, bem como todo o empenho da sua equipa técnica, desejando-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro", indica o comunicado.