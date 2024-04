Passavam poucos minutos das 22:30 quando os presentes começaram a entoar os primeiros cânticos de vitória: “Villas-Boas olé”, “Porto” e “o Porto é nosso” foram as palavras mais ouvidas numa sala repleta e em êxtase.

Ninguém tira os olhos dos ecrãs de televisão que fazem o acompanhamento da contagem dos 26.741 votantes, batendo por larga margem o anterior recorde, de 10.731, nas eleições de 1988, mas já ninguém acredita noutro desfecho.

Na sala, muitos deixam escapar um suado “já está”, mas também se ouviram desabafos de quem não esqueceu o trabalho de Pinto da Costa no clube.

André Villas-Boas sagra-se enfim como novo Presidente do FC Porto, só falta saber com que margem, colocando fim a um reinado de 42 anos de Pinto da Costa. A derrota, todavia, foi assumida pela voz de Vítor Baía. Poucos minutos depois, o agora ex-presidente abandonou o estádio.

As eleições para os órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas pelo atual presidente Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

Pinto da Costa soma 42 anos seguidos de presidência, detendo o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.

*Com Lusa