O autocarro da Carris despistou-se contra um poste de iluminação, em pleno centro de Lisboa, e provocou dez feridos. O acidente ocorreu na Rua Marquês de Fronteira, à passagem pelo Parque Eduardo VII, mesmo antes da chegada ao El Corte Inlgés.

Sete vítimas são do sexo feminino e têm entre os 14 e os 67 anos, havendo ainda três pessoas do sexo masculino com idades entre os 24 e os 73 anos entre os feridos. O motorista ficou ileso.

"Os feridos sairam pelo próprio pé, sendo prontamente assistidos pelas primeiras equipas que chegaram ao local" , disse Alexandre Cautela, do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa à CNN Portugal.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Carris confirma os feridos ligeiros e refere que “como é procedimento habitual”, vai abrir um inquérito interno para apurar as causas do despiste. Na nota, a Carris agradece a rápida intervenção dos bombeiros, do INEM e das forças de segurança, com quem está em contacto permanente.

Para além dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e várias ambulâncias, estiveram no local a PSP, a Polícia Municipal e a Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa.