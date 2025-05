Depois de alguns dias de sol, o mau tempo regressou esta sexta-feira a Portugal, sendo que nos próximos dias, concretamente no fim de semana, a chuva regressará 'em peso'.

Qual a notícia?

Um fenómeno meteorológico de ventos fortes provocou hoje em Beja vários danos em infraestruturas, telhados e rede de telecomunicações, tendo também arrancado e partido árvores, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros. Nas redes sociais, circulam vídeos de um possível tornado no bairro de Porto Peles, mas os Bombeiros Voluntários de Beja garantem ao SAPO24 que não ha feridos.

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, António Guerreiro, os danos foram registados pelas 8 horas, em Porto Peles, na freguesia de Nossa Senhora das Neves, no concelho de Beja.

Ao SAPO24, os Bombeiros Voluntários de Beja notaram estragos nas casas, pardes e telhados destruídos, e em várias instalações agrícolas, no bairro de Porto Peles e no norte do distrito.

Os prejuízos ainda estão a ser contabilizados, mas a GNR de Beja garantiu ao SAPO24 que não há pessoas que tenham ficado desalojadas. Os Bombeiros Voluntários de Beja também avançaram que não há feridos.

O que diz o IPMA?

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha alertado para o agravamento do tempo na sexta-feira, inicialmente a sul, seguindo depois em direção ao norte, até todo o país ficar sob aviso amarelo.

Às 3h00 de sexta-feira, Faro e Beja ficam sob aviso amarelo devido à precipitação, sendo que às 6h00 juntam-se as regiões de Setúbal e Lisboa, segundo informação disponibilizada hoje pelo IPMA, que aponta para períodos de céu muito nublado e aguaceiros que poderão ser fortes e até acompanhados de trovoada.

Já Évora, Portalegre, Santarém, Leiria e Castelo Branco ficam sob alerta amarelo a partir das 9h00. O restante país fica em alerta amarelo a partir das 12h00, também devido à previsão de mais chuva.

E o que esperar nos próximos dias?

O fim de semana será marcado por aguaceiros fortes, granizo e trovoada, de acordo com o IPMA, que emitiu avisos para todo o país.

Para sábado, são esperados períodos de céu muito nublado, com aguaceiros que poderão ser fortes e acompanhados de granizo e até trovoada.

No dia seguinte, no domingo, as notícias também não são muito animadoras, pois será um dia com céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada no interior do Norte e Centro do país durante a tarde.

Quanto aos termómetros, no sábado deverão oscilar entre os 8º de mínima e os 20º de máxima, e no domingo entre os 7º de mínima e os 21º de máxima.