O republicano pretende “prestar homenagem aos veteranos norte-americanos, aos membros ativos das forças armadas e à história militar”, escreveu Anna Kelly na rede social X, partilhando um artigo da estação Fox News.

Anna Kelly sublinhou que o desfile recordará a Guerra da Independência dos Estados Unidos, a Guerra Civil, mas também as duas Guerras Mundiais, a Guerra do Vietname e conflitos mais recentes (Iraque, Afeganistão, etc.).

Militares no ativo e alunos de várias escolas militares dos EUA também participarão, de acordo com a mesma fonte. O local não foi especificado.

“Teremos o maior e mais belo desfile militar da nossa história”, frisou, por sua vez, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, à Fox News.

O Exército dos Estados Unidos foi fundado a 14 de junho de 1775, pouco mais de um ano antes de os Estados Unidos declararem a sua independência a 04 de julho de 1776 – o dia 04 de julho é o atual feriado nacional nos Estados Unidos.

Donald Trump prometeu celebrar o 250.º aniversário do país em grande estilo no próximo ano.

Mas é neste ano que pretende concretizar um projeto já referido durante o seu primeiro mandato (2017-2021), o de um desfile militar.

O Presidente norte-americano apreciou muito o espetáculo oferecido pelo desfile do 14 de julho em Paris, para o qual o homólogo francês Emmanuel Macron o tinha convidado em 2017.

Mas o seu desejo de realizar um desfile em Washington nunca se concretizou até agora, com o Pentágono a destacar o custo potencialmente exorbitante de um evento deste tipo, para não mencionar as preocupações com os danos que os tanques e outros veículos militares pesados causariam nas ruas da cidade.

O último grande desfile militar nos Estados Unidos foi realizado em 1991, em Washington, para comemorar o fim da Guerra do Golfo.