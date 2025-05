“Eu admito que é um daqueles casos em que o Governo tem razão quando diz: olhem, apesar de tudo aquilo que aconteceu, e em que houve realidades e fragilidades que ficaram visíveis e que nós não imaginávamos, apesar disso tudo, não há dúvidas que o saldo é positivo. Têm razão as oposições quando dizem: mas para o futuro convém que se fosse melhor”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa.

“Agora, que houve problemas também de comunicação houve. O próprio Governo reconheceu que o SIRESP conheceu, uma vez mais, momentos de não funcionamento. Foi patente para muitos portugueses que não receberam os SMS da Proteção Civil tão depressa quanto desejável. Eu até hoje não recebi nenhum”, apontou o Presidente da República, que tinha ao seu lado a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco.

O chefe de Estado falava aos jornalistas depois de inaugurar a requalificação do Núcleo Museológico do Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas (MFA), na Pontinha, e começou por justificar o seu silêncio desde o corte de energia elétrica que afetou Portugal continental na segunda-feira.

Referindo que “houve quem tivesse estranhado que o Presidente não tivesse intervindo mais cedo”, Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que se absteve de intervir enquanto a Proteção Civil atuava seguindo as recomendações feitas na sequência dos incêndios de 2017, e também tendo em conta que o país está em período de campanha eleitoral.

Depois, assinalou a iniciativa do primeiro-ministro, Luís Montenegro, de constituir uma comissão técnica independente sobre este apagão, “que foi aceite por todos os partidos”. Na sua opinião, essa comissão vai permitir “aprender muito” e faz sentido “esperar pelas conclusões” antes de comentar o que aconteceu.

Perante as perguntas da comunicação social, Marcelo Rebelo de Sousa elencou os acontecimentos de segunda-feira e explicou deste modo a ideia de que “correu bem” a gestão do apagão: “Quando se diz que correu bem, diz-se que não houve mortes, não houve danos pessoais que poderiam ter acontecido, pelo menos até agora, detetados como relacionados com. Que o tempo foi longo, mas muito longo, mas foi menos longo do que o país vizinho”.

“E que perante uma situação nova, se encontrou a melhor solução possível para lidar com ela”, completou.