Através de um comunicado, os vila-condenses informaram que os restantes desafios da temporada 2024/25 que estavam agendados para o seu recinto, serão realizados no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

“No seguimento dos trabalhos de limpeza e remoção de destroços procedeu-se a uma avaliação rigorosa das consequências da destruição da cobertura da bancada central e concluiu-se que é necessária uma intervenção profunda, que se prolongará no tempo”, começou por explicar o emblema vila-condense.

Segundo o clube, esgotadas todas as possibilidades de viabilizar essa intervenção, verificou-se que é “incompatível a realização de jogos oficiais no Estádio do Rio Ave” esta época.

“Foi sempre nossa preocupação fundamental a segurança de todos na viabilização da realização de jogos no nosso recinto pelo que, não havendo essa garantia total, cumpre-nos encontrar outra solução”, aponta o comunicado.

Nesse sentido, o clube da foz do Ave revelou que “em contacto com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Federação Portuguesa de Futebol, foi assinado um protocolo com o Paços de Ferreira [da II Liga]”

“Todos os jogos da presente temporada, da I Liga e Taça de Portugal, na condição de visitado, serão realizado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira. O Rio Ave agradece profundamente a pronta disponibilidade do Paços de Ferreira, para a cedência temporária do seu recinto”, partilharam os responsáveis do clube vila-condense.

O clube informou que procederá à requalificação do seu estádio, com foco na bancada central, apelando à compreensão dos sócios e adeptos, e garantiu que todas as informações sobre bilhética e acessos serão divulgadas em breve.

Nesta ponta final do campeonato, o Rio Ave vai defrontar, como visitado, o Boavista, o Santa Clara, o Estrela da Amadora e o Gil Vicente, sendo que pelo meio terá a receção ao Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Os estragos causados, em 20 de março, pela ‘Depressão Martinho’ no estádio do Rio Ave, provocaram danos significativos na cobertura da bancada única do recinto, onde vários painéis foram arrancados pelo forte vento.