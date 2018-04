O Rio Ave procura hoje um triunfo em casa sobre o Tondela, para poder isolar-se no quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, no jogo que encerra a 30.ª jornada.

A equipa de Vila do Conde, sexta classificada com 43 pontos, pode capitalizar o empate do Marítimo com o Moreirense (1-1), no domingo, que deixou os insulares com 44 pontos e à mercê do Rio Ave.

A alternar vitórias com derrotas nas últimas rondas – perdeu em Guimarães por 3-0 na jornada anterior – o Rio Ave pode assumir o quinto posto antes da entrada nos derradeiros quatro jogos do campeonato e posicionar-se para uma eventual ‘repescagem’ para a Liga Europa, caso o vencedor da Taça de Portugal se qualifique para a Liga dos Campeões.

O Tondela, vindo de quatro jogos sem vencer, ocupa o 12.º posto, com 31 pontos, e está cinco pontos acima da zona de despromoção, mas qualquer ponto será precioso para atingir a tranquilidade em definitivo.

A jornada ficou marcada pela vitória do FC Porto no clássico da Luz com o Benfica (1-0), que permitiu aos ‘dragões’ recuperarem a liderança, agora com dois pontos de vantagem sobre os ‘encarnados’, enquanto o Sporting foi ao Restelo vencer o Belenenses (4-3) e ficou a três pontos dos tetracampeões.

Programa e resultados da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 13 abr:

Paços de Ferreira – Sporting de Braga, 1-5

- Sábado, 14 abr:

Portimonense — Estoril Praia, 0-1

Desportivo das Aves – Feirense, 1-0

Boavista – Desportivo de Chaves, 3-3

Vitória de Guimarães – Vitória de Setúbal, 1-1

- Domingo, 15 abr:

Marítimo – Moreirense, 1-1

Benfica – FC Porto, 0-1

Belenenses — Sporting, 3-4

- Segunda-feira, 16 abr:

Rio Ave — Tondela, 20:00 (Sport TV)