Quem é Mathias Pogba?

Mathias, de 32 anos, é o irmão mais velho de Paul (29 anos) e gémeo de Florentin. Como os seus irmãos, construiu uma carreira no futebol, em 13 clubes em 13 anos, chegando em 2021 ao Belfort (4ª divisão francesa), onde disputou apenas 12 jogos. "Podemos dizer que foi um erro de seleção da equipa", reconheceu em abril Jean-Paul Simon, presidente do clube.

Nestes últimos meses, Mathias Pogba trabalhou como comentador do programa de televisão 'L’Équipe du soir', da rede L'Equipe. A família Pogba parecia até então muito unida, com frequentes aparições nas redes sociais. Os irmãos Mathias e Florentin e a sua mãe, Yeo Moriba, costumavam assistir juntos aos jogos da seleção francesa. Paul Pogba é também um dos principais doadores da associação de Mathias, a "48 H POUR".

O que diz Mathias Pogba?

O caso explodiu no sábado com a publicação nas redes sociais de um enigmático vídeo de Mathias Pogba, gravado em quatro idiomas (francês, inglês, italiano e espanhol), no qual anuncia que fará em breve "grandes revelações" sobre o seu irmão Paul e a sua agente Rafaela Pimenta, que acaba de assumir a direção da empresa do empresário italiano Mino Raiola, falecido em abril.

Lendo um texto para a câmera, Mathias afirma que "o mundo do futebol precisa saber de algumas coisas para decidir com conhecimento de causa se Paul Pogba merece realmente a admiração, o respeito, o seu lugar na seleção francesa, se é uma pessoa digna de confiança".

O que dizem as pessoas à volta de Paul Pogba?

Os advogados de Paul Pogba reagiram no domingo com a publicação de um comunicado, denunciando "tentativas de extorsão de uma quadrilha" contra o jogador.

"As declarações recentes de Mathias Pogba nas redes sociais infelizmente não são uma surpresa. Elas juntam-se às ameaças e tentativas de extorsão de uma quadrilha organizada contra Paul Pogba", ações das quais "as autoridades competentes na Itália e na França estão cientes há um mês".

Segundo a rádio France Info, Paul Pogba afirma que pediram-lhe 13 milhões de euros e que alguém próximo roubou-lhe 200 mil euros com o seu cartão de crédito.

Em que fase está a investigação?

A procuradoria de Paris confirmou à AFP que uma investigação preliminar tinha sido aberta no dia 3 de agosto por supostos atos de extorsão. As investigações foram delegadas ao Escritório Central de Combate ao Crime Organizado (OCLCO).

Segundo informações da France Info confirmadas à AFP por uma fonte próxima do caso, Paul Pogba disse aos investigadores "ter caído numa armadilha dos seus amigos de infância e de dois homens encapuzados armados com armas, que o recriminavam por não terem sido ajudados economicamente".

Paul Pogba afirmou ainda que em várias ocasiões foi intimidado no Manchester United, seu ex-clube, e até no centro de treinos da Juventus. Entre os suspeitos ele diz ter reconhecido o seu irmão Mathias.

Por que o nome de Mbappé está envolvido?

O nome do astro do futebol francês Kylian Mbappé aparece em destaque no caso. Paul Pogba explicou aos investigadores que "os chantagistas pretendiam desacreditá-lo, divulgando mensagens nas quais teria pedido a um bruxo que lançasse um feitiço" contra o avançado do PSG, algo que o médio desmente.

Em twits publicados no domingo após as revelações sobre a audiência de Paul, Mathias Pogba dirige-se a Mbappé: "Kylian, agora você entende? Não tenho nada contra você, o que eu disse é para o seu bem. É tudo verdade e comprovado, o bruxo é conhecido. Sinto muito por este irmão, um suposto muçulmano envolvido com bruxaria".

Quais as consequências para a seleção francesa?

A menos de três meses do Mundial, este caso surge num mau momento para os 'Bleus' e o seu treinador, Didier Deschamps. Embora ainda esteja recuperando-se de uma lesão no joelho e correndo o risco de chegar ao Qatar sem os melhores índices físicos, Paul Pogba é um dos líderes da seleção francesa (91 jogos, 11 golos).

Como em 2016 com o caso da 'sextape' entre Karim Benzema e Mathieu Valbuena, que levou à exclusão dos dois jogadores da seleção, o impacto atual pode afetar o ambiente interno da equipa.

Citado nesta segunda-feira pelo portal RMC Sport, Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol, disse que espera que o episódio não "coloque em questão" o lugar de Pogba na seleção. "Por enquanto são apenas rumores", comentou.