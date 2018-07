O futebolista internacional argelino Riyad Mahrez é reforço do Manchester City, num contrato de cinco épocas, com o campeão inglês a pagar ao Leicester 60 milhões de libras (cerca de 68 milhões de euros).

“Estou muito feliz por me juntar ao City, uma equipa que joga grande futebol, com o comando de Pep Guardiola”, disse o argelino à página oficial do clube, justificando que é o futebol “ideal” para si.

O extremo argelino foi um dos ‘pilares’ na conquista surpreendente do título inglês pelo Leicester em 2016, e na última época já tinha manifestado vontade de deixar o clube, face ao interesse dos ‘citizens’.

O valor da transferência é o mais levado pago pelo City, ultrapassando os 57 milhões de libras (65 milhões de euros) que o clube gastou na contratação em janeiro de Aymeric Laporte.

O jogador, de 27 anos, tinha chegado ao Leicester em 2013/14, proveniente do Le Havre, com o clube inglês a pagar então 400 mil libras (cerca de 450 mil euros) pelo seu passe.

Em 2016, no ano do título do Leicester, sob o comando do italiano Claudio Ranieri, Mahrez marcou 17 golos e foi eleito jogador do ano em Inglaterra.