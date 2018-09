O suíço Roger Federer, segundo jogador do 'ranking' mundial, apurou-se hoje para os oitavos de final do US Open, ao vencer o australinao Nick Kyrgios, 30.º do mundo, em três 'sets'.

Federer, que eferuou 51 ‘winners’ e apenas cometeu 24 erros não forçados, superou o australiano pelos parciais de 6-4, 6-1 e 7-5, em uma hora e 46 minutos. Nos oitavos de final, o suíço vai medir forças com outro australiano, John Millman (55.º), que hoje afastou o cazaque Mikhail Kukushkin (84.º).