O tenista suíço Roger Federer, segundo no 'ranking' mundial, apurou-se hoje para os quartos de final do torneio de Wimbledon ao bater o francês Adrian Mannarino, 26.º, por 6-0, 7-5 e 6-4.

O veterano suíço continua sem ceder um ‘set’ no Grand Slam londrino, desde 2016, e hoje bateu Mannarino na relva do All England’s Club ao fim de uma hora e 47 minutos.

Federer, oito vezes vencedor e detentor do título de Wimbledon, espera agora pelo vencedor de outro dos jogos da quarta ronda, entre o sul-africano Kevin Anderson, oitavo pré-designado do torneio, e o francês Gael Monfils, 44.º da hierarquia mundial.