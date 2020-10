Podoroska, 131.ª classificada da hierarquia da WTA, impôs-se a Svitolina, quinta classificada do ranking mundial, pelos parciais de 6-2 e 6-4, após uma hora e 20 minutos de confronto, qualificando-se pela primeira vez para as ‘meias’ de uma prova do Grand Slam.

Nas meias-finais do ‘major’ parisiense, a tenista argentina vai defrontar a vencedora do encontro entre a polaca Iga Swiatek, 54.ª colocada do ranking feminino, e a italiana Martina Trevisan, número 159 do mundo.