Pela primeira desde vez dezembro de 2022, Ronaldo vai iniciar um jogo oficial pela seleção nacional no banco, dando, neste caso, lugar a Diogo Jota, que será a figura mais ofensiva na equipa de Portugal perante os escoceses.

A última vez que Ronaldo ficou fora do ‘onze’ inicial foi no Mundial2022, no Qatar, nos quartos de final frente a Marrocos (derrota por 1-0), numa altura em que a equipa das ‘quinas’ ainda era comandada por Fernando Santos.

Isto quer dizer que, pela primeira vez na ‘era’ Martínez, que teve inicio em março de 2023, o avançado vai sentar-se de início no banco de suplentes, com Bernardo Silva, o segundo jogador mais internacionalizações (93), a usar a braçadeira de capitão.

João Palhinha foi o nome escolhido para render o lesionado Vitinha, enquanto António Silva vai fazer dupla de centrais com Rúben Dias e Nelson Semedo rende Diogo Dalot no lado direito.

Portugal vai assim começar o jogo da segunda ronda do grupo A1 da Liga das Nações com Diogo Costa na baliza, António Silva e Rúben Dias no centro da defesa, com Nelson Semedo na direita e Nuno Mendes na esquerda. Palhinha será o jogador mais recuado do meio-campo, atrás de Bruno Fernandes e Bernardo Silva, com Pedro Neto e Rafael Leão no apoio ao avançado Diogo Jota.

Como já tinha anunciado, Martínez incluiu Geovany Quenda na ficha de jogo, o que significa que, caso o extremo do Sporting seja utilizado, torna-se no jogador mais novo de sempre a representar a equipas das ‘quinas’ em jogos oficiais, superando a marca de Paulo Futre.

O Portugal-Escócia está agendado para as 19h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.

Na jornada de estreia, também na Luz, a seleção nacional bateu a Croácia por 2-1, com golos de Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.