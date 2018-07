De Sergio Ramos a Dybala, foram vários os jogadores a reagir à saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid e à sua chegada à Juventus.

Depois de vários dias de especulação sobre o futuro de Cristiano Ronaldo viu-se fumo branco. O Real Madrid confirmou esta terça-feira a saída de CR7 para a Juventus e o mundo do futebol não ficou estático. Não podia. As reações multiplicam-se ao minuto, de Madrid a Turim surgem mensagens de despedida e saudações de chegada.

Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, foi um dos primeiros a despedir-se de Cristiano Ronaldo com uma mensagem publicada no Instagram: "Cristiano, os teus golos, os teus números e tudo aquilo que vencemos juntos fala por nós. Ganhaste um lugar especial na história do Real Madrid. Os madrilistas vão lembrar-se sempre. Foi um prazer jogar ao teu lado, ‘bicho’. Um grande abraço e boa sorte".

Do outro lado da barricada, Dybala, jogador da Juventus, saudou Ronaldo com um simples "Bem-vindo" acompanhado por uma fotografia do argentino a cumprimentar o antigo jogador do Real Madrid.

No Twitter, Sami Khedira, que jogou ao lado de CR7 no Real Madrid e que agora o volta a encontrar nos relvados de Turim, escreveu "Benvenuto a Torino, Cristiano [Bem-vindo a Turim, Cristiano]. Passámos bons tempos em Madrid, mal posso esperar por voltar a trabalhar contigo! Hoje é um dia especial para a Juventus!".

Theo Hernandez, lateral do Real Madrid, despediu-se do português através da sua conta no Twitter. "Foi um prazer ter jogado ao lado do melhor do mundo. Desejo-te o melhor nesta nova etapa. Adeus, lenda", escreveu o francês.

Ainda de Madrid, Marcos Llorente, uma das jovens promessas merengues, desejou "muita sorte nesta nova etapa" a Cristiano Ronaldo. "Recordo que o que aqui deixas é imortal, fizeste história com esta camisola", escreveu.

Nacho Fernández, defesa do Real Madrid e internacional espanhol que defrontou Cristiano Ronaldo durante este Mundial, despediu-se de CR7 através do Twitter: "Foi um prazer defender este emblema contigo. És e serás o número um. Todo o clube te recordará com um líder. Sorte para a nova etapa, bicho!"

Hoje, o Real Madrid anunciou que, “atendendo à vontade e ao pedido expressados pelo jogador Cristiano Ronaldo, acordou a sua transferência para a Juventus.

Aos 33 anos, o capitão da seleção portuguesa vai defender o quarto clube na carreira sénior, depois de Sporting (2002/03), Manchester United (2003/04 a 2008/09) e Real Madrid (2009/10 a 2017/18).