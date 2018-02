Os três futebolistas, membros da seleção portuguesa que jogou a Taça das Confederações, no verão de 2017, e que ‘selou’ o apuramento para o Mundial2018, são os candidatos ao troféu, que será atribuído na terceira edição da gala de prémios da FPF.

A próxima gala, marcada para 19 de março no Pavilhão Carlos Lopes, será a segunda desde que o organismo que tutela o futebol português se juntou à Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e ao Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

O galardão de treinador do ano de futebol masculino tem como nomeados Leonardo Jardim, campeão francês ao serviço do Mónaco, Paulo Fonseca, campeão na Ucrânia com o Shakhtar, e o treinador campeão da I Liga Rui Vitória (Benfica).

No futebol feminino, Ana Borges (Sporting), a ‘capitã’ da seleção Cláudia Neto, que jogava no Linkoping da Suécia em 2017 e agora representa o Wolfsburgo, e Joana Vieira, do Futebol Benfica, são as candidatas a jogadora do ano.

O futsalista Edgar Varela, do Sporting, disputa com os futebolistas internacionais Gonçalo Guedes e Rúben Dias o título de revelação do ano, enquanto no feminino o prémio será para as futebolistas Ana Capeta ou Joana Marchão, ambas do Sporting, ou a futsalista Ana Sofia Gonçalves (Benfica).

As escolhas do ‘Conselho Quinas de Ouro’, organismo de nomeação presidido por Luís Figo e composto por elementos da FPF, ANTF e SJPF, recaíram na seleção portuguesa de futebol, no campeão nacional Benfica e na equipa do Sporting de futsal, campeã nacional e finalista da UEFA Futsal Cup, para equipa do ano masculina.