“Não vou mentir, é algo que faz muita confusão, até tenho medo de sofrer um AVC por estar parado [risos], mas a equipa e a equipa técnica estão preparadas, o Micael Sequeira adaptou-se muito bem, conhece o modelo, os jogadores e, acima de tudo, o clube”, disse.

Rúben Amorim não quis dizer quem será o jogador da equipa B que vai chamar ao plantel principal, mas frisou que será uma aposta constante trazer alguns jogadores da equipa que orientou até há bem pouco tempo.

O treinador disse ainda que quer “dar alguma estabilidade aos guarda-redes, seja ele qual for e dependendo do rendimento, que não é ter um erro num jogo”.

“Temos as nossa ideias para guarda-redes, é uma posição na qual é importante dar estabilidade, a todos, mesmo para o que está na segunda opção. Acho que preferem um treinador que lhes diz que quando tiverem uma oportunidade vão ter estabilidade. O guarda-redes que jogar amanhã [sábado] vai saber que terá estabilidade”, disse.

Sporting de Braga, oitavo classificado, com 18 pontos, e Belenenses SAD, 14.º, com 15, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio do Jamor, em Oeiras.