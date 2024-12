Os ‘citizens’ adiantaram-se aos 36 minutos por intermédio do defesa croata Josko Gvardiol, mas o Manchester United conseguiu a ‘cambalhota’ nos último minutos, primeiro, com um penálti – cometido por Matheus Nunes – convertido com sucesso por Bruno Fernandes, aos 88, e, aos 90, o extremo costa-marfinense Amad Diallo isolou-se e fez o golo da vitória dos visitantes.

No ‘onze’ inicial de Amorim, além de Bruno Fernandes, também esteve Diogo Dalot, enquanto Guardiola contou com Bernardo Silva e Rúben Dias, bem como Matheus Nunes, a titulares, no encontro da 16.ª jornada da Premier League.

Com a vitória no dérbi de Manchester, o United subiu provisoriamente ao 12.º posto da Premier League, com 22 pontos, mas a apenas cinco pontos do campeão em título City, que é o quinto classificado e já sofreu inesperadas cinco derrotas em 16 jornadas.

Em quarto, com 28 pontos, está o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que bateu o Aston Villa no sábado (2-1), e ficou a dois pontos do Arsenal, que é o terceiro, mas que empatou a zero com o Everton (segundo empate consecutivo dos ‘gunners’ no campeonato).

O Chelsea, que está na segunda posição com 31 pontos, recebe ainda hoje o Brentford, e vai tentar aproveitar o empate do líder Liverpool frente ao Fulham, de Marco Silva, também o segundo seguido dos ‘reds’, que somam 36 pontos, para se aproximar do topo da tabela.

No outro jogo já disputado hoje em Inglaterra, o Crystal Palace (15.º com 16 pontos) bateu fora o Brighton (nono com 24 pontos), por 3-1, com golos de Chalobah (27) e de Sarr (33 e 82), enquanto Guehi fez de autogolo o único tento dos anfitriões.